شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار ۳۱۱ تن سید

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -پنج شنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته، ۶ شهید به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، ۱ هزار ۱۸۵ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۸۱۶ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در عزه در اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون ۷۳ هزار و ۳۱۱ تن به شهادت رسیده و در همین مدت ۱۷۳ هزار و ۹۲۴ نفر مجروح شده‌اند.

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