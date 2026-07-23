شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار ۳۱۱ تن سید
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۶ شهید به بیمارستانهای این باریکه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز -پنج شنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته، ۶ شهید به بیمارستانهای غزه منتقل شدند.
این وزارتخانه اعلام کرد که از اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر، ۱ هزار ۱۸۵ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۸۱۶ نفر نیز مجروح شدند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در عزه در اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون ۷۳ هزار و ۳۱۱ تن به شهادت رسیده و در همین مدت ۱۷۳ هزار و ۹۲۴ نفر مجروح شدهاند.