به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، وقوع آتش‌سوزی در پایگاه هوایی کرکوک عراق، سبب شد تیم‌های دفاع مدنی برای کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن به محل حادثه اعزام شوند.

یک منبع در اداره دفاع مدنی کرکوک امروز -پنج شنبه- به شفق نیوز گفت: آتش‌سوزی از داخل پایگاه در نزدیکی آکادمی پلیس کرکوک آغاز شد و تیم‌های دفاع مدنی بلافاصله عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند.

این منبع افزود که مقامات در تلاش برای مهار آتش و ارزیابی میزان خسارت هستند و گفت که علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست و هیچ گزارش اولیه‌ای از جراحات یا تلفات وجود ندارد.

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