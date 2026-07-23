آتشسوزی در پایگاه هوایی کرکوک
رسانهها از وقوع آتشسوزی در پایگاه هوایی کرکوک عراق خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، وقوع آتشسوزی در پایگاه هوایی کرکوک عراق، سبب شد تیمهای دفاع مدنی برای کنترل آتش و جلوگیری از گسترش آن به محل حادثه اعزام شوند.
یک منبع در اداره دفاع مدنی کرکوک امروز -پنج شنبه- به شفق نیوز گفت: آتشسوزی از داخل پایگاه در نزدیکی آکادمی پلیس کرکوک آغاز شد و تیمهای دفاع مدنی بلافاصله عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند.
این منبع افزود که مقامات در تلاش برای مهار آتش و ارزیابی میزان خسارت هستند و گفت که علت آتشسوزی هنوز مشخص نیست و هیچ گزارش اولیهای از جراحات یا تلفات وجود ندارد.