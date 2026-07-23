قیمت نفت به بالاترین سطح خود در ۶ هفته گذشته رسید
با ادامه تنشها در منطقه قیمت نفت به بالاترین سطح خود در ۶ هفته گذشته رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، در بحبوحه تشدید تنشها بین ایالات متحده و ایران و افزایش نگرانیها از اختلالات گستردهتر در عرضه انرژی از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ، قیمت نفت خام برنت امروز -پنج شنبه- با بیش از ۴.۳ درصد افزایش، به بالاترین سطح خود در تقریبا شش هفته گذشته یعنی ۹۸ دلار در هر بشکه رسید.
این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز با ۳.۳ درصد افزایش به حدود ۸۹.۷ دلار در هر بشکه رسیده است.