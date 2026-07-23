خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت نفت به بالاترین سطح خود در ۶ هفته گذشته رسید

قیمت نفت به بالاترین سطح خود در ۶ هفته گذشته رسید
کد خبر : 1817524
لینک کوتاه کپی شد.

با ادامه تنش‌ها در منطقه قیمت نفت به بالاترین سطح خود در ۶ هفته گذشته رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران و افزایش نگرانی‌ها از اختلالات گسترده‌تر در عرضه انرژی از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ،  قیمت نفت خام برنت امروز -پنج شنبه- با بیش از ۴.۳ درصد افزایش، به بالاترین سطح خود در تقریبا شش هفته گذشته یعنی ۹۸ دلار در هر بشکه رسید.

این در حالی است که قیمت نفت خام آمریکا نیز با ۳.۳ درصد افزایش به حدود ۸۹.۷ دلار در هر بشکه رسیده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل