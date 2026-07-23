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شمار کشته‌شدگان زلزله ونزوئلا به ۵ هزار و ۳۹۸ تن رسید

شمار کشته‌شدگان زلزله ونزوئلا به ۵ هزار و ۳۹۸ تن رسید
کد خبر : 1817513
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آمار کشته‌شدگان زلزله‌های ونزوئلا به ۵ هزار و ۳۹۸ نفر رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در کانال تلگرام خود اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان زلزله‌ ویرانگر در این کشور به ۵ هزار و ۳۹۸ نفر رسیده است.

طبق به‌روزرسانی روزانه دولت که توسط رودریگز منتشر شده است، ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر زخمی و ۱۷ هزار ۹۰۷ نفر در بی‌خانمان شده‌اند.

در نتیجه این زلزله‌ها، در مجموع ۱۹۰ ساختمان به طور کامل تخریب شده و ۸۵۶ ساختمان آسیب جدی دیده‌اند.

همچنین ۶ هزار ۴۶۲ نفر در عملیات جستجو و نجات  یافتند و ۴۴ هزار و ۲۹۸ نفر  تحت درمان پزشکی قرار گرفتند.

عصر ۲۴ ژوئن، دو زلزله به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر ونزوئلا را لرزاندند.

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