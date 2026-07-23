به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، در کانال تلگرام خود اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان زلزله‌ ویرانگر در این کشور به ۵ هزار و ۳۹۸ نفر رسیده است.

طبق به‌روزرسانی روزانه دولت که توسط رودریگز منتشر شده است، ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر زخمی و ۱۷ هزار ۹۰۷ نفر در بی‌خانمان شده‌اند.

در نتیجه این زلزله‌ها، در مجموع ۱۹۰ ساختمان به طور کامل تخریب شده و ۸۵۶ ساختمان آسیب جدی دیده‌اند.

همچنین ۶ هزار ۴۶۲ نفر در عملیات جستجو و نجات یافتند و ۴۴ هزار و ۲۹۸ نفر تحت درمان پزشکی قرار گرفتند.

عصر ۲۴ ژوئن، دو زلزله به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر ونزوئلا را لرزاندند.

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