پیام تازه واشنگتن به تهران؛ ترامپ چرا از مذاکره مستقیم با حزبالله سخن گفت؟
همزمان با تشدید فشارهای سیاسی و نظامی آمریکا علیه ایران، منابع دیپلماتیک لبنانی مدعیاند اظهارات اخیر ترامپ درباره آمادگی برای مذاکره با حزبالله، بخشی از راهبرد جدید واشنگتن برای افزایش فشار بر تهران و ایجاد شکاف در میان متحدان منطقهایاش است؛ راهبردی که هدف آن، کشاندن ایران به مذاکراتی با شروط موردنظر آمریکا عنوان میشود.
به گزارش ایلنا، منابع دیپلماتیک لبنانی مدعی شدند اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا درباره احتمال گفتوگوی مستقیم با حزبالله، در صورت درخواست «ژوزف عون» رئیسجمهور لبنان، صرفا متوجه تحولات داخلی لبنان نیست، بلکه حامل پیامی مستقیم به تهران است.
به گزارش فارس به نقل از ارمنیوز، این منابع معتقدند واشنگتن با طرح چنین موضوعی تلاش دارد این پیام را به ایران منتقل کند که در صورت ادامه تنشها، آمریکا قادر است از طریق توافقهای جداگانه با گروههای همپیمان جمهوری اسلامی، نفوذ منطقهای تهران را هدف قرار دهد.
به گفته این منابع، کاخ سفید در شرایط کنونی بهدنبال اعمال «فشار متمرکز» بر ایران است تا تهران را به ورود به مذاکراتی که از نگاه واشنگتن باید بر اساس شروط آمریکا انجام شود، وادار کند. در همین چارچوب، مطرح شدن احتمال گفتوگو با حزبالله، تلاشی برای ایجاد تردید درباره میزان انسجام محور متحدان ایران ارزیابی میشود.
این منابع همچنین مدعی شدند هدف اصلی این راهبرد، القای این پیام به تهران است که در صورت مخالفت با خواستههای آمریکا، واشنگتن میتواند با برخی بازیگران منطقهای به توافقهای جداگانه دست یابد و بهتدریج از نفوذ ایران بر گروههای همپیمانش بکاهد.
در همین زمینه، یک دیپلمات لبنانی نیز مدعی شد ایده ایجاد شکاف در میان متحدان ایران پیشتر در برخی نشستهای غیرعلنی میان مقامهای آمریکایی و لبنانی مطرح شده بود و واشنگتن آن را یکی از ابزارهای افزایش فشار سیاسی بر تهران میداند.
وی افزود، از نگاه آمریکا، کاهش نفوذ ایران تنها از مسیر فشارهای نظامی دنبال نمیشود، بلکه ایجاد شکاف در شبکه متحدان منطقهای جمهوری اسلامی نیز بخشی از این راهبرد به شمار میرود.
در مقابل، برخی تحلیلگران لبنانی معتقدند منظور ترامپ از این اظهارات، بیش از آنکه گفتوگوی مستقیم با حزبالله باشد، ارسال پیامی به «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل است که در کنار حزبالله، «الثنائی الشیعی» را تشکیل میدهد.
این تحلیلگران در عین حال تأکید میکنند برقراری گفتوگوی رسمی و علنی میان آمریکا و حزبالله، با توجه به پیوندهای راهبردی و ایدئولوژیک این گروه با جمهوری اسلامی ایران، در شرایط کنونی دور از انتظار است.
از سوی دیگر، شماری از کارشناسان لبنانی بر این باورند که حتی اگر واشنگتن خواهان ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم با حزبالله باشد، تحقق چنین سناریویی بدون موافقت تهران امکانپذیر نخواهد بود؛ زیرا جمهوری اسلامی همچنان خود را مرجع اصلی تصمیمگیری درباره این پرونده میداند.
برخی منابع همچنین به انتشار گزارشهایی درباره تماسهای غیرمستقیم میان مسئولان حزبالله و طرف آمریکایی در ماههای گذشته اشاره کردهاند، اما تاکنون هیچیک از این ادعاها بهصورت رسمی از سوی طرفهای ذیربط تأیید نشده است.
در مجموع، ارزیابی منابع و تحلیلگران لبنانی این است که اظهارات اخیر ترامپ بیش از آنکه نشانه آغاز یک مسیر مذاکره با حزبالله باشد، بخشی از جنگ روانی و فشار سیاسی واشنگتن علیه تهران و تلاش برای تأثیرگذاری بر محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی در میانه تنشهای فزاینده منطقهای است.