به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا بار دیگر مدعی شد که ایران دنبال دست‌یابی به توافق است.

وی مدعی شد: «ایران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از ما درخواست کمک می‌کند و به دنبال دستیابی به توافق با ماست.»

روبیو مدعی شد: «به نظر می‌رسد ایران آماده توافق نیست و بهای آن را خواهد پرداخت. هزینه‌ای که ایران می‌پردازد هر شب بیشتر خواهد شد تا زمانی که به خود بیایند.»

وی همچنین اعلام کرد «دونالد ترامپ»،‌ رئیس‌جمهور آمریکا هدایت مذاکرات را بر عهده دارد.





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