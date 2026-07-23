روبیو:
جنگ اوکراین به راهحلهای جدید نیاز دارد
وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد به جستجوی راهی برای پایان دادن به درگیری در اوکراین ادامه دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد به جستجوی راهی برای پایان دادن به درگیری در اوکراین ادامه دهد و برای حل و فصل درگیری اوکراین به ایدهها و پیشنهادهای جدیدی نیاز است.
وی گفت: «فکر میکنم هر دو طرف برای پایان دادن به درگیری (در اوکراین) به انگیزه نیاز دارند. مشکل در یافتن مسیری قابل قبول برای هر دو طرف است. ما تلاش کردهایم و همچنان تلاش خواهیم کرد تا بفهمیم که آیا میتوانیم به مصالحهای برسیم که منجر به این امر شود یا خیر. ما آمادهایم تا در این زمینه نقشی ایفا کنیم.»
وی ادامه داد: «ما آمادهایم تا نقشی سازنده در پایان دادن به درگیری ایفا کنیم و آمادهایم این کار را انجام دهیم.»
وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین اظهار داشت که برای حل و فصل درگیری در اوکراین به ایدهها و پیشنهادهای جدیدی نیاز است.