از نیروهای ویژه تا بمبافکنهای B-1 در منطقه؛ ترامپ برای چه سناریویی آماده میشود؟
همزمان با تشدید حملات آمریکا علیه ایران، واشنگتن در حال تقویت بیسابقه آرایش نظامی خود در منطقه است؛ اقدامی که از نگاه ناظران، نشانه آمادهسازی کاخ سفید برای سناریوهای گستردهتر نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی و منابع آگاه گزارش داد که دولت «دونالد ترامپ» طی روزهای اخیر موج تازهای از نیروها و تجهیزات نظامی را راهی خاورمیانه کرده است؛ اقدامی که با هدف افزایش آمادگی ارتش آمریکا برای هرگونه تشدید احتمالی درگیری با ایران انجام میشود.
بر اساس این گزارش، واشنگتن علاوه بر اعزام نیروهای عملیات ویژه، جنگندههای بیشتر، هواپیماهای سوخترسان و بمبافکنهای راهبردی، دهها نیروی پزشکی و امدادی را نیز به مراکز درمانی نظامی منتقل کرده تا در صورت گسترش دامنه درگیریها، توان پشتیبانی از نیروهای آمریکایی را افزایش دهد.
منابع آمریکایی میگویند نیروهای ویژه طی روزهای گذشته از پایگاههای داخل آمریکا به منطقه اعزام شدهاند و بمبافکنهای دوربرد B-1 مستقر در آمریکا و انگلیس نیز در وضعیت آمادهباش عملیاتی قرار گرفتهاند. همزمان بیش از ۱۵۰ نیروی امدادی و پزشکی به بیمارستان نظامی «لاندشتول» آلمان، مرکز اصلی درمان مجروحان ارتش آمریکا در مأموریتهای خاورمیانه، منتقل شدهاند؛ اقدامی که از نگاه تحلیلگران بیانگر آمادگی واشنگتن برای افزایش تلفات احتمالی در صورت تشدید جنگ است.
این تحرکات پس از کشته شدن چهار نظامی آمریکایی در حملات اخیر به مواضع آمریکا در منطقه صورت میگیرد؛ رخدادی که فشارها بر دولت ترامپ برای پاسخ سختتر به ایران را افزایش داده است.
در همین حال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از ادامه حملات هوایی علیه اهدافی در داخل ایران برای دوازدهمین روز متوالی خبر داده و مدعی شده است این عملیات با هدف کاهش توان ایران در تهدید خطوط کشتیرانی و عبور کشتیهای تجاری انجام میشود.
با این حال، برخی مقامهای سابق نظامی آمریکا تأکید دارند که این حجم از استقرار نیروها، الزاماً به معنای تصمیم قطعی کاخ سفید برای آغاز یک جنگ فراگیر نیست، بلکه با هدف افزایش گزینههای نظامی پیش روی رئیسجمهور آمریکا انجام شده است.
دریای سرخ نیز در دستور کار واشنگتن
در کنار ایران، تحولات دریای سرخ نیز به یکی از محورهای اصلی برنامهریزی نظامی آمریکا تبدیل شده است. مقامهای آمریکایی معتقدند بخشی از نیروها و تجهیزات جدید ممکن است برای گسترش عملیات علیه نیروهای انصارالله یمن به کار گرفته شوند؛ بهویژه پس از حملات اخیر به نفتکشها و تهدید به محاصره دریایی.
حملات انجامشده علیه نفتکشهایی که از بندر ینبع عربستان حرکت کرده بودند، نگرانیها درباره امنیت مسیرهای جایگزین صادرات نفت و احتمال گسترش بحران به بابالمندب را افزایش داده است.
نگرانی از هزینههای جنگ
در داخل آمریکا نیز همزمان با تشدید عملیات نظامی، انتقادها نسبت به هزینههای جنگ رو به افزایش است. بر اساس اعلام مقامهای آمریکایی، هزینه عملیات علیه ایران تاکنون از ۳۷ میلیارد دلار فراتر رفته است.
هرچند مجلس نمایندگان آمریکا با چارچوب اولیه بودجه دفاعی جدید موافقت کرده، اما این تصمیم شکافهایی را حتی در میان جمهوریخواهان آشکار کرده است. شماری از نمایندگان هشدار دادهاند که افزایش بودجه دفاعی ممکن است به منزله چراغ سبز برای ورود آمریکا به جنگی طولانی و پرهزینه تلقی شود.
در مقابل، ترامپ همچنان بر ادامه فشار نظامی علیه ایران تأکید دارد و مدعی است هدف از این عملیات جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و مهار تهدیدات علیه مسیرهای انرژی و تجارت جهانی است. او همچنین تهدید کرده در صورت ادامه حملات به کشتیها، دامنه اهداف آمریکا میتواند به زیرساختهای حیاتی ایران نیز گسترش یابد.
در واکنش، مقامات ایرانی هشدار دادهاند که هرگونه حمله به زیرساختهای کشور با پاسخی قاطع و متناسب روبهرو خواهد شد.