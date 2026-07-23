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گفت‌وگوی وزرای خارجه پاکستان و عمان

گفت‌وگوی وزرای خارجه پاکستان و عمان
کد خبر : 1817360
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وزرای خارجه پاکستان و عمان رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد اسحاق دار»، وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست مجمع منطقه‌ای آسه‌آن ‌در مانیل، با «بدر بن حمد البوسعیدی»، وزیر امور خارجه عمان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف از روند مثبت همکاری‌های دوجانبه ابراز خرسندی و توافق کردند که از طریق تداوم تبادلات در سطوح عالی، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، تقویت ارتباطات مردمی، توسعه پیوندهای میان بخش‌های تجاری و اقتصادی دو کشور، و ادامه هماهنگی در مجامع چندجانبه، همکاری‌های مشترک را بیش از پیش تقویت کنند.

همچنین، دو طرف دیدگاه‌های خود را درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به اشتراک گذاشتند.

وزیر امور خارجه عمان از نقش سازنده پاکستان در پیشبرد گفت‌وگو، کاهش تنش‌ها و تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای قدردانی کرد.

 

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