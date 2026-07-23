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چندین کشته و زخمی طی حمله شبه‌نظامیان به جنوب تایلند

چندین کشته و زخمی طی حمله شبه‌نظامیان به جنوب تایلند
کد خبر : 1817346
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ارتش تایلند ‌اعلام کرد که در حمله‌ای به بخش جنوبی این کشور، پنج نفر از نیروهای امنیتی کشته و شش غیرنظامی، از جمله دو کودک خردسال، زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش تایلند ‌اعلام کرد که در حمله‌ای به بخش جنوبی این کشور، پنج نفر از نیروهای امنیتی کشته و شش غیرنظامی، از جمله دو کودک خردسال، زخمی شدند.

فرماندهی عملیات امنیت داخلی منطقه ۴ ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد که حدود ۱۰ مهاجم که لباس سیاه پوشیده و کلاه‌های لبه‌دار مشکی بر سر داشتند، با یک وانت و موتورسیکلت از راه رسیدند و سپس اواخر روز چهارشنبه با استفاده از سلاح گرم نظامی و بمب‌های لوله‌ای به یک ایست بازرسی کنار جاده‌ای در استان ناراتیوات حمله کردند.

پنج تکاور شبه‌نظامی در این حمله کشته و شش غیرنظامی، از جمله یک دختر سه ساله و یک پسر ۱۰ ساله، زخمی شدند.

 

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