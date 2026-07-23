به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش تایلند ‌اعلام کرد که در حمله‌ای به بخش جنوبی این کشور، پنج نفر از نیروهای امنیتی کشته و شش غیرنظامی، از جمله دو کودک خردسال، زخمی شدند.

فرماندهی عملیات امنیت داخلی منطقه ۴ ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد که حدود ۱۰ مهاجم که لباس سیاه پوشیده و کلاه‌های لبه‌دار مشکی بر سر داشتند، با یک وانت و موتورسیکلت از راه رسیدند و سپس اواخر روز چهارشنبه با استفاده از سلاح گرم نظامی و بمب‌های لوله‌ای به یک ایست بازرسی کنار جاده‌ای در استان ناراتیوات حمله کردند.

پنج تکاور شبه‌نظامی در این حمله کشته و شش غیرنظامی، از جمله یک دختر سه ساله و یک پسر ۱۰ ساله، زخمی شدند.

انتهای پیام/