چندین کشته و زخمی در حمله پهپادی اوکراین به کریمه

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، مقامات روس اعلام کردند که در حمله پهپادی اوکراین به کریمه‌ یک غیرنظامی کشته و چهار نفر، از جمله دو کودک، زخمی شدند.

یک مقام روس گفت: «در نتیجه حمله شبانه دشمن به جمهوری کریمه، یک غیرنظامی کشته و چهار نفر دیگر، از جمله دو کودک، زخمی شدند.»

پیش از این، گزارش‌ها حاکی از آن بود که حمله پهپادی به شهر سواستوپول دفع شده و چهار پهپاد سرنگون شده‌اند.

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