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لفاظی دوباره ترامپ علیه ایران

لفاظی دوباره ترامپ علیه ایران
کد خبر : 1817175
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رئیس جمهور آمریکا امروز -چهارشنبه- بار دیگر در لفاظی‌هایی بی‌اساس ایران را تهدید کرد.

به نقل از خبرگزاری الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز -چهارشنبه- بار دیگر در لفاظی‌هایی بی‌اساس ایران را تهدید کرد. 

وی ادعا کرد: «از این لحظه به بعد، هرگاه ایران به سوی یک کشتی‌ در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، گلوله توپ، پهپاد و چه با هر وسیله یا سلاح دیگر، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران و منهدم خواهد کرد.»

وی مدعی شد: «از جمله تأسیساتی که در نزدیکی پایتخت ‌یا درون آن قرار دارند ‌را بمباران خواهم کرد.» 

 

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