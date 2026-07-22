لفاظی دوباره ترامپ علیه ایران
رئیس جمهور آمریکا امروز -چهارشنبه- بار دیگر در لفاظیهایی بیاساس ایران را تهدید کرد.
به نقل از خبرگزاری الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز -چهارشنبه- بار دیگر در لفاظیهایی بیاساس ایران را تهدید کرد.
وی ادعا کرد: «از این لحظه به بعد، هرگاه ایران به سوی یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، گلوله توپ، پهپاد و چه با هر وسیله یا سلاح دیگر، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران و منهدم خواهد کرد.»
وی مدعی شد: «از جمله تأسیساتی که در نزدیکی پایتخت یا درون آن قرار دارند را بمباران خواهم کرد.»