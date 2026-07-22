به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروی دریایی اتحادیه اروپا به کشتی‌هایی که با ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی مرتبط هستند توصیه کرد از دریای سرخ دوری کنند.

نیروی دریایی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که کشتی‌هایی که با این سه کشور مرتبط هستند، در معرض خطر بیشتری برای حمله انصارالله یمن قرار دارند و به آنها توصیه می‌شود از دریای سرخ و خلیج عدن دوری کنند.

در توصیه‌ای به صنعت کشتیرانی آمده است: کشتی‌های تجاری مرتبط با منافع اسرائیل، ایالات متحده یا عربستان سعودی تا زمانی که سطح تهدید کاهش نیافته است، از عبور از دریای سرخ و خلیج عدن خودداری کنند.

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