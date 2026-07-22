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اولیانوف:

ایران دیکته و اولتیماتوم را نمی‌پذیرد

ایران دیکته و اولتیماتوم را نمی‌پذیرد
کد خبر : 1817121
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دیپلمات روس به ادعاهای وزیر خارجه ایالات متحده علیه ایران واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس به ادعاهای مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده علیه ایران واکنش نشان داد.

اولیانوف نوشت: هیچ تردیدی وجود ندارد که ایران نسبت به مذاکرات جدی است، اما دیکته و اولتیماتوم را نمی‌پذیرد. 

وی اظهار داشت: دیپلماسی، هنر  مصالحه‌های معقول است.

دیپلمات روس افزود: مهم‌ترین موضوع در شرایط کنونی این است که هر دو طرف تایید کنند از مذاکرات صرف‌نظر نکرده‌اند و آماده ادامه گفت‌وگو هستند.

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