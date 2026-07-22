لاوروف: با روبیو دیدار خواهم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت که با مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در مانیل، پایتخت فیلیپین دیدار خواهد کرد تا مذاکراتی با محوریت جنگ‌ اوکراین و تنش‌ها در منطقه خلیج فارس انجام شود.

لاوروف به خبرنگاران گفت: این دیدار در هر صورت مفید خواهد بود. خوب است که سوالاتی پرسیده و پاسخ‌هایی دریافت شود.

وی گفت که این دیدار صبح روزآینده -پنجشنبه- در حاشیه گردهمایی وزرای خارجه آسه‌آن، برگزار خواهد شد.

الجزیره

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