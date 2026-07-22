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روبیو با وانگ یی دیدار کرد

روبیو با وانگ یی دیدار کرد
کد خبر : 1817043
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وزرای خارجه ایالات متحده و چین در فیلیپین دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و وانگ یی، وزیر  خارجه چین، امروز -چهارشنبه- در فیلیپین با یکدیگر دیدار کردند.

این دیدار  در حاشیه نشست وزرای خارجه آسه‌آن، در مانیل، پایتخت فیلیپین، که ریاست فعلی این بلوک را بر عهده دارد صورت گرفت.

انتظار می‌رود که در طول این دیدار طرفین در رابطه با سفر مورد انتظار شی جین‌ پینگ، رئیس جمهور چین به آمریکا در ماه سپتامبر گفت‌وگو کنند.

این دیدار چند روز پس از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، چین را به دخالت در انتخابات آمریکا متهم کرد.

ادعایی که توسط پکن رد شد.

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