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هشدار روسیه در شورای امنیت درباره اقدامات نظامی اسرائیل در خاک سوریه

هشدار روسیه در شورای امنیت درباره اقدامات نظامی اسرائیل در خاک سوریه
کد خبر : 1816818
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سرپرست نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل متحد با تأکید بر خطرات سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی برای سوریه، خواستار بازگشت به توافق‌نامه ترک مخاصمه مصوب ۱۹۷۴ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دیپلمات ارشد روسیه در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که حضور و عملیات نظامی اسرائیل در عمق خاک سوریه ناقض تمامیت ارضی این کشور و تهدیدی برای ثبات منطقه است.

 «آنا یوستیگنیوا»، سرپرست نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل با هشدار درباره خطرناک بودن سیاست‌های اسرائیل برای سوریه، در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع این کشور تصریح کرد: «باید خاطرنشان کرد که با وجود اقدامات مؤثر دولت فعلی، سوریه و مردم آن همچنان با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستند که از عوامل داخلی و خارجی ناشی می‌شوند.»

وی در ادامه افزود: «مهم‌ترین این چالش‌ها، سیاست‌های تجاوزکارانه و مداوم اسرائیل است چرا که ارتش اسرائیل حضور خود را در سرزمین‌های اشغالی سوریه حفظ کرده است و دست به عملیات‌هایی در عمق خاک این کشور می‌زند.»

 

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