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بارش‌های شدید در شیلی ۲۰‌کشته و مفقود بر جای گذاشت

بارش‌های شدید در شیلی ۲۰‌کشته و مفقود بر جای گذاشت
کد خبر : 1816812
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در پی بارش‌های شدید در شیلی، ۱۳ نفر کشته و ۷ نفر مفقود شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات شیلی اعلام کردند که بارش‌های شدید که بخش بزرگی از این کشور را در بر گرفته، تاکنون ۱۳ کشته و ۷ مفقود بر جای گذاشت.

مقامات شیلی روزگذشته -سه‌شنبه- اعلام کردند که باراش‌های شدید که بخش بزرگی از این کشور را در بر گرفته، ۱۳ کشته و هفت مفقود بر جای گذاشت.

طوفان‌ها از منطقه مرکزی شیلی به سمت جنوب این کشور وزیده و باعث سیل گسترده، بسته شدن جاده‌ها و خسارت به خانه‌ها شده است.

 آلیسیا سبرین، رئیس اداره پیش گیری و واکنش به فجایع شیلی، گفت: هنوز خطر افزایش سطح آب در برخی از مناطق وجود دارد.

وی افزود که ۲ هزار و ۲۸۱ نفر آوارده شدنو، ۸۱ خانه ویران شده و ۲ هزار و ۷۶۱ خانه دچار خسارات جدی شده‌اند و کماکان ۸۷ هزار نفر بدون برق هستند.

در همین حال، دولت اعلام کرد که به دلیل قطع مداوم برق، به دنبال مجازات شرکت‌های توزیع برق خواهد بود.

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