ترامپ به دنبال دبیرکلی اینفانتینو در سازمان ملل

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، روزنامه نیویورک پست روزگذشته -سه‌شنبه- گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، می‌خواهد جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، دبیرکل بعدی سازمان ملل باشد.

روزنامه نیویورک پست به نقل از یک منبع نزدیک به ترامپ گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا معتقد است که اینفانتینو مورد احترام همه در سراسر جهان است و توانایی ویژه‌ای در گرد هم آوردن مردم دارد.

اینفانتینو، ۵۶ ساله، در طول جام جهانی امسال روابط نزدیکی با ترامپ برقرار کرد.

رئیس فیفا که متولد سوئیس است، پیش از این تلاش‌های مکرری برای جلب نظر رئیس جمهور ایالات متحده انجام داد، از جمله در ماه دسامبر جایزه صلح فیفا را به ترامپ اهدا کرد.

جانشین آنتونیو گوترش، دبیرکل کنونی سازمان ملل، از اول ژانویه ۲۰۲۷ به مدت پنج سال در این سمت خواهد بود.

طبق ماده ۹۷ منشور سازمان ملل، دبیرکل توسط مجمع عمومی و به توصیه شورای امنیت منصوب می‌شود.

اینفانتینو برای به دست آوردن این سمت، ابتدا به حمایت ۱۵ عضو شورای امنیت، جایی که هر یک از پنج عضو دایم می‌توانند از حق وتو استفاده کنند، نیاز دارد تا بتواند تایید مجمع عمومی را کسب کند.

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