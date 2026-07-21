به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، داده‌های سامانه رهگیری دریایی «مارین ترافیک» نشان می‌دهد، با وجود اعلام ممنوعیت عبور کشتی‌های مرتبط با عربستان از سوی جنبش انصارالله یمن، دو شناور در روزهای ۲۰ و ۲۱ ژوئیه از تنگه راهبردی باب‌المندب عبور کرده‌اند.

بر اساس این داده‌ها، کشتی حمل دام «تراست ۱» که از بندر بربره در منطقه سومالی‌لند عازم بندر جده بود، صبح سه‌شنبه بدون خاموش کردن سامانه شناسایی خود از باب‌المندب عبور کرد. بررسی اطلاعات مالکیت این شناور نشان می‌دهد مدیریت آن بر عهده شرکتی مستقر در لبنان است.

همچنین کشتی کانتینربر «آمو ۲» که از بندر جده حرکت کرده بود، پیش از اعلام ممنوعیت دریایی از سوی انصارالله، سامانه رهگیری خود را خاموش کرد و پس از عبور از باب‌المندب بار دیگر در آب‌های اقیانوس هند شناسایی شد. این کشتی تحت مدیریت یک شرکت ترکیه‌ای فعالیت می‌کند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های گروه بورس لندن گزارش داد دو نفتکش حامل نفت خام عربستان که مقصد آنها چین و هند بود، پس از ورود به دریای سرخ مسیر خود را تغییر داده و به سمت کانال سوئز بازگشته‌اند.

این تحولات پس از آن رخ داد که یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن( وابسته به جنبش انصارالله)، از اعمال ممنوعیت دریانوردی برای کشتی‌های مرتبط با عربستان خبر داد و اعلام کرد این تصمیم در چارچوب راهبرد «محاصره در برابر محاصره» از زمان اعلام آن اجرایی شده است.

در واکنش به این اقدام، عربستان ضمن رد ادعاهای انصارالله، این تصمیم را محکوم کرد و مدعی شد همچنان به ارسال کمک‌های انسانی و غذایی به یمن ادامه می‌دهد و اقدامات خود برای حفاظت از کشتیرانی را بر اساس قوانین بین‌المللی انجام خواهد داد.

همزمان، سازمان ملل نیز نسبت به تهدیدهای مطرح‌شده علیه آزادی کشتیرانی در دریای سرخ ابراز نگرانی کرد و خواستار کاهش فوری تنش‌ها و حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و راهکارهای دیپلماتیک شد.