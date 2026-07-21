فایننشالتایمز فاش کرد:
احیای پروژه براندازی؛ ترامپ دوباره به «پلن A» علیه ایران متوسل شد
رسانه انگلیسی فایننشالتایمز گزارش داد بخشی از مقامهای دولت ترامپ خواستار بازگشت به طرح «تغییر نظام» شدهاند؛ راهبردی که پس از شکست گزینههای دیگر بار دیگر روی میز قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، در حالی که دولت آمریکا هنوز راهبرد مشخصی برای پایان دادن به رویارویی با ایران ارائه نکرده، روزنامه فایننشالتایمز از بازگشت سناریوی «تغییر نظام» به کانون تصمیمگیری در کاخ سفید خبر داده است.
این روزنامه انگلیسی نوشت بخشی از مقامهای دولت دونالد ترامپ پس از آنکه فشارهای دیپلماتیک و اقدامات نظامی نتوانست اهداف واشنگتن را محقق کند، خواستار احیای آنچه «پلن A» یا طرح براندازی جمهوری اسلامی خوانده میشود، شدهاند.
بر اساس این گزارش، این سناریو تنها به تشدید فشارهای اقتصادی محدود نیست و گزینههایی مانند دامن زدن به ناآرامیهای داخلی، ارتباط با برخی چهرههای نزدیک به ساختار قدرت در ایران و حتی احیای پیشنهاد قدیمی اسرائیل برای حمایت تسلیحاتی از گروههای مسلح کُرد نیز دوباره در محافل تصمیمگیری آمریکا مطرح شده است.
فایننشالتایمز در ادامه با اشاره به جنگ اخیر ایران و اسرائیل مینویسد پرونده ایران اکنون به مهمترین چالش سیاست خارجی ترامپ تبدیل شده؛ چالشی که نهتنها دستاورد روشنی برای واشنگتن نداشته، بلکه نبود یک راهبرد منسجم، دولت آمریکا را در موقعیتی پیچیده قرار داده است.
به نوشته این روزنامه، حتی اهداف حداقلی آمریکا نیز با موانع جدی روبهرو شده است. بازگشایی کامل تنگه هرمز بدون پذیرش شروط ایران و مهار برنامه هستهای تهران، دو هدفی هستند که واشنگتن هنوز نتوانسته به آنها دست یابد.
فایننشالتایمز میافزاید برخی مقامهای آمریکایی معتقدند اگر ایران بتواند اخذ عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را تثبیت کند، سالانه میلیاردها دلار درآمد به دست خواهد آورد و نفوذی پایدار بر یکی از مهمترین شریانهای انرژی جهان پیدا میکند؛ موضوعی که از نگاه واشنگتن قابل پذیرش نیست.
با این حال، به نوشته این روزنامه، گزینههای نظامی آمریکا نیز محدود شده است. حملات هوایی تاکنون نتوانسته تغییر محسوسی در معادلات ایجاد کند و اعزام نیروی زمینی نیز با مخالفتهای جدی در داخل آمریکا روبهرو است.
در همین راستا، بری مککافری، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا برآورد کرده است که هرگونه عملیات زمینی برای کنترل تنگه هرمز به حدود ۶۰۰ هزار نیروی نظامی و دستکم یک سال زمان نیاز خواهد داشت؛ سناریویی که اجرای آن در شرایط کنونی بسیار بعید به نظر میرسد.
فایننشالتایمز همچنین هشدار میدهد ادامه حمایتهای روسیه و چین از ایران میتواند در سالهای آینده توان موشکی و پهپادی تهران را به شکل قابل توجهی افزایش دهد؛ موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران غربی، تهدید مراکز راهبردی از جمله رآکتور دیمونا و پایگاه آمریکایی دیهگو گارسیا را بیش از گذشته افزایش خواهد داد.
این روزنامه در عین حال تأکید میکند بازگشت به سناریوی «تغییر نظام» نیز با مخاطرات بزرگی همراه است؛ چراکه هرگونه تشدید درگیری میتواند آمریکا را درگیر جنگی گستردهتر در منطقه کند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که جنگ با ایران، ذخایر مهمات راهبردی آمریکا را نیز بهشدت کاهش داده است؛ بهگونهای که تنها در هفتههای نخست درگیری، حدود ۳۰ درصد از موشکهای کروز تاماهاوک و نیمی از موشکهای رهگیر پاتریوت مصرف شدهاند؛ تسلیحاتی که در اصل برای مقابله با بحران احتمالی در شرق آسیا و رویارویی با چین ذخیره شده بودند.
فایننشالتایمز در پایان نتیجه میگیرد که پرونده ایران اکنون به بزرگترین بحران سیاست خارجی دولت ترامپ تبدیل شده و در صورت تداوم این روند بدون یک راهبرد روشن، واشنگتن نهتنها به اهداف خود دست نخواهد یافت، بلکه ممکن است با بحرانهای امنیتی گستردهتر و پرهزینهتری نیز مواجه شود.