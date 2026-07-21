خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسکو وابسته نظامی سفارت ایتالیا را اخراج می‌کند

مسکو وابسته نظامی سفارت ایتالیا را اخراج می‌کند
کد خبر : 1816450
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو وابسته نظامی سفارت ایتالیا و دستیارش را اخراج می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که مسکو در واکنش به اقدامات رم، وابسته نظامی ایتالیا و دستیارش را اخراج می‌کند.

زاخارووا تاکید کرد که این اقدام در پاسخ به اقدامات ایتالیا انجام می‌شود.

در پاسخ، آنتونیو تاجانی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ایتالیا، اقدام مسکو را اقدامی انتقامی برای اخراج دو وابسته نظامی روس از رم توصیف کرد و افزود که تصمیم روسیه بی‌اساس است.

پیشتر در تاریخ نهم ژوئیه، وزیر خارجه ایتالیا از اخراج دو وابسته نظامی سفارت روسیه در رم خبر داده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل