مسکو وابسته نظامی سفارت ایتالیا را اخراج میکند
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو وابسته نظامی سفارت ایتالیا و دستیارش را اخراج میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در گفتوگو با خبرگزاری تاس گفت که مسکو در واکنش به اقدامات رم، وابسته نظامی ایتالیا و دستیارش را اخراج میکند.
زاخارووا تاکید کرد که این اقدام در پاسخ به اقدامات ایتالیا انجام میشود.
در پاسخ، آنتونیو تاجانی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ایتالیا، اقدام مسکو را اقدامی انتقامی برای اخراج دو وابسته نظامی روس از رم توصیف کرد و افزود که تصمیم روسیه بیاساس است.
پیشتر در تاریخ نهم ژوئیه، وزیر خارجه ایتالیا از اخراج دو وابسته نظامی سفارت روسیه در رم خبر داده بود.