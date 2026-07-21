به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که مسکو در واکنش به اقدامات رم، وابسته نظامی ایتالیا و دستیارش را اخراج می‌کند.

زاخارووا تاکید کرد که این اقدام در پاسخ به اقدامات ایتالیا انجام می‌شود.

در پاسخ، آنتونیو تاجانی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ایتالیا، اقدام مسکو را اقدامی انتقامی برای اخراج دو وابسته نظامی روس از رم توصیف کرد و افزود که تصمیم روسیه بی‌اساس است.

پیشتر در تاریخ نهم ژوئیه، وزیر خارجه ایتالیا از اخراج دو وابسته نظامی سفارت روسیه در رم خبر داده بود.

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