به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، پاکستان در تلاش است از بهبود روابط اخیر خود با آمریکا پس از نقش‌آفرینی در پرونده مذاکرات واشنگتن و تهران، برای ایجاد یک شراکت پایدار با ایالات متحده بهره ببرد. در همین راستا، اسلام‌آباد با یک شرکت لابی‌گری آمریکایی قراردادی دو ساله به ارزش ۱.۲ میلیون دلار امضا کرده تا ارتباط خود با کنگره، دولت آمریکا، پنتاگون و شورای امنیت ملی را گسترش دهد.

اسناد این قرارداد نشان می‌دهد اولویت‌های پاکستان بر دو محور اصلی استوار است؛ احیای همکاری‌های دفاعی و امنیتی با آمریکا که پس از خروج واشنگتن از افغانستان کمرنگ شد و همچنین جذب سرمایه‌گذاری آمریکایی در بخش معادن، حوزه‌ای که تاکنون چین بازیگر اصلی آن بوده است.

به باور کارشناسان، این دو محور با اولویت‌های دولت دونالد ترامپ در حوزه امنیت زنجیره تأمین، دسترسی به مواد معدنی راهبردی و مقابله با تروریسم همسو است. مقام‌های پاکستانی نیز امیدوارند با تکیه بر نقش این کشور در میانجی‌گری میان آمریکا و ایران، روابط دوجانبه را از سطح ارتباطات شخصی فراتر برده و به همکاری‌های نهادمند و بلندمدت تبدیل کنند.

در بخش اقتصادی، پروژه معدن «ریکو دیک» در ایالت بلوچستان جایگاه ویژه‌ای در این راهبرد دارد؛ معدنی که از بزرگ‌ترین ذخایر دست‌نخورده مس و طلا در جهان به شمار می‌رود و برای صنایع پیشرفته و فناوری‌های نوین اهمیت راهبردی دارد. آمریکا نیز پیش‌تر متعهد شده بود ۱.۲۵ میلیارد دلار برای توسعه این پروژه اختصاص دهد.

با این حال، تحلیلگران معتقدند عادی‌سازی روابط واشنگتن و اسلام‌آباد همچنان با موانعی از جمله سابقه روابط پرنوسان دو کشور و ناامنی‌های استان بلوچستان روبه‌رو است. از نگاه آنان، موفقیت پاکستان در جذب سرمایه‌گذاری آمریکا علاوه بر بهبود روابط سیاسی، به ایجاد ثبات داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار نیز وابسته خواهد بود.

در مجموع، اسلام‌آباد می‌کوشد با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی و منابع معدنی خود، روابط با آمریکا را از چارچوب سنتی همکاری‌های امنیتی فراتر برده و به یک شراکت اقتصادی و راهبردی بلندمدت تبدیل کند.

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