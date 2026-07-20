به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که این نیروه ممنوعیت تردد دریایی برای عربستان سعودی را اعلام می‌کند.

سریع گفت: «نیروهای مسلح یمن ممنوعیت تردد دریایی برای عربستان سعودی را اعلام می‌کند.»

وی افزود که این اقدام بر اساس اصل «محاصره در برابر محاصره» انجام می‌شود و از لحظه انتشار این بیانیه اجرایی خواهد شد.

وی افزود: «نیروهای مسلح یمن برای همه گزینه‌ها آمادگی کامل دارند و هرگونه اقدام تنش‌آمیز جدید از سوی عربستان سعودی، با پاسخی فراگیر و متناسب مواجه خواهد شد.»





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