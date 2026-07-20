یحیی سریع:
نیروهای مسلح یمن ممنوعیت تردد دریایی برای عربستان سعودی را اعلام میکند
سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که این نیروه ممنوعیت تردد دریایی برای عربستان سعودی را اعلام میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که این نیروه ممنوعیت تردد دریایی برای عربستان سعودی را اعلام میکند.
سریع گفت: «نیروهای مسلح یمن ممنوعیت تردد دریایی برای عربستان سعودی را اعلام میکند.»
وی افزود که این اقدام بر اساس اصل «محاصره در برابر محاصره» انجام میشود و از لحظه انتشار این بیانیه اجرایی خواهد شد.
وی افزود: «نیروهای مسلح یمن برای همه گزینهها آمادگی کامل دارند و هرگونه اقدام تنشآمیز جدید از سوی عربستان سعودی، با پاسخی فراگیر و متناسب مواجه خواهد شد.»