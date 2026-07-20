۵۰ کشته در حمله شورشیان به کاروان ارتش مالی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک گروه مرتبط با القاعده و یک گروه جدایی‌طلب به رهبری طوارق در آخر هفته گذشته به یک کاروان نظامی در شمال مالی حمله کردند.

یک منبع نزدیک به شورشیان گفت که بیش از ۵۰ سرباز و مبارزان متحد روسیه در جریان این حمله کشته و تعدادی دیگر گروگان گرفته شدند.

این مورد جدیدترین حمله از سلسله حملات فزاینده این دو گروه است که در ماه آوریل برای حملات سراسری که منجر به کشته شدن وزیر دفاع مالی و حمله به فرودگاه باماکو، پایتخت این کشور شد، با هم متحد شدند.

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