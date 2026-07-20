واشنگتن شرط مذاکره با تهران را تغییر داد؛ پایان دیپلماسی یا آغاز فصل تازه فشار؟

به گزارش ایلنا، وب‌سایت اماراتی «ارم‌نیوز» به نقل از منابع دیپلماتیک و امنیتی غربی مدعی شده است که واشنگتن از طریق پاکستان این پیام را به تهران منتقل کرده که توقف عملیات نظامی یا آغاز دوباره مذاکرات تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که گفت‌وگوها مستقیما با نهادی انجام شود که تصمیم نهایی را در ساختار قدرت ایران اتخاذ می‌کند.

این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که حملات آمریکا به برخی اهداف در ایران همچنان ادامه دارد و همزمان گمانه‌زنی‌ها درباره آینده روند دیپلماسی میان دو کشور افزایش یافته است.

واشنگتن به دنبال مذاکره با «تصمیم‌گیر نهایی»

به ادعای منابع دیپلماتیک، تجربه چند دور مذاکره غیرمستقیم در مسقط، دوحه، ژنو و اسلام‌آباد، دولت آمریکا را به این جمع‌بندی رسانده که گفت‌وگو از طریق کانال‌های واسطه، به دلیل تعدد مراکز انتقال پیام، امکان دستیابی به توافقی پایدار را کاهش داده است.

این منابع مدعی‌اند اختلاف در پیام‌ها و پیشنهادهای منتقل‌شده از کانال‌های مختلف، واشنگتن را به سمت تغییر رویکرد سوق داده و اکنون دولت آمریکا خواهان مذاکره مستقیم با مرجع اصلی تصمیم‌گیری در ایران است.

ادعاهای غرب درباره خسارت‌های نظامی ایران

ارم‌نیوز همچنین به نقل از یک مقام نظامی پیشین فرانسوی مدعی شده است که حملات آمریکا طی روزهای اخیر، بخشی از توان نظامی ایران در سواحل جنوبی کشور را هدف قرار داده است.

این مقام غربی بدون ارائه شواهد مستقل مدعی شده مراکز فرماندهی و کنترل، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارها، پایگاه‌های موشکی و مراکز مرتبط با پهپادها در جریان این حملات آسیب دیده‌اند. این ادعاها تاکنون از سوی منابع رسمی ایران تأیید نشده است.

روایت رسانه‌های غربی از اختلاف بر سر مذاکره

در ادامه این گزارش آمده است که برخی جریان‌های سیاسی در ایران درباره نحوه تعامل با آمریکا دیدگاه‌های متفاوتی دارند. به ادعای این رسانه، اختلاف‌ها بیش از آنکه بر سر اهداف کلان باشد، به شیوه مدیریت مذاکرات و نحوه مواجهه با فشارهای آمریکا مربوط می‌شود.

ارم‌نیوز همچنین مدعی است برخی چهره‌های نزدیک به جریان اصلاحات از ضرورت بازگشت به مسیر دیپلماسی سخن گفته‌اند، در حالی که گروه‌های دیگر همچنان بر ادامه مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن تأکید دارند.

دیپلماسی یا فشار نظامی؟

به نوشته این رسانه، آمریکا همزمان دو مسیر را دنبال می‌کند؛ از یک سو با افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی تلاش دارد تهران را به پذیرش توافقی جدید وادار کند و از سوی دیگر، گزینه مذاکره را همچنان باز نگه داشته است.

برخی تحلیلگران غربی نیز معتقدند کاخ سفید در تلاش است با تلفیق فشارهای میدانی و سیاسی، شرایط را برای آغاز مذاکراتی با دست برتر فراهم کند.

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