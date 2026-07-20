به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه،‌ گفت که کرملین از تماس‌ها میان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، استقبال می‌کند.

سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر روبیو در مورد آمادگی‌اش برای دیدار با لاوروف گفت: اگر دیداری در سطح وزرای خارجه وجود داشته باشد، ما از آن استقبال می‌کنیم.

وی اظهار داشت که تماس‌های دیپلماتیک فعلی میان دو کشور ماهیت فنی دارند.

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