کرملین:
از دیدار بین لاوروف و روبیو استقبال میکنیم
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که کرملین از دیدار وزیر خارجه این کشور و همتای آمریکایی استقبال میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، گفت که کرملین از تماسها میان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، استقبال میکند.
سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر روبیو در مورد آمادگیاش برای دیدار با لاوروف گفت: اگر دیداری در سطح وزرای خارجه وجود داشته باشد، ما از آن استقبال میکنیم.
وی اظهار داشت که تماسهای دیپلماتیک فعلی میان دو کشور ماهیت فنی دارند.