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کرملین:

از دیدار بین لاوروف و روبیو استقبال می‌کنیم

از دیدار بین لاوروف و روبیو استقبال می‌کنیم
کد خبر : 1816014
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سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که کرملین از دیدار وزیر خارجه این کشور و همتای آمریکایی استقبال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه،‌ گفت که کرملین از تماس‌ها میان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، استقبال می‌کند.

سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر روبیو در مورد آمادگی‌اش برای دیدار با لاوروف گفت: اگر دیداری در سطح وزرای خارجه وجود داشته باشد، ما از آن استقبال می‌کنیم.

وی اظهار داشت که تماس‌های دیپلماتیک فعلی میان دو کشور ماهیت فنی دارند.

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