گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه مصر و اردن
وزرای خارجه مصر و اردن گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه مصر و اردن گفتوگو کردند.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مصر، «بدر عبدالعاطی» و «ایمن صفدی»، وزرای خارجه مصر و اردن در یک تماس تلفنی در مورد «راههای بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه» تبادل نظر کردند.
در این تماس، عبدالعاطی حمایت خود را از تمام اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات و محافظت از حاکمیت خود انجام میدهد» اعلام نمود.
به گفته وزارت امور خارجه مصر، وزرای خارجه دو کشور همچنین در مورد تلاشهای بینالمللی با هدف کاهش تنشها گفتوگو کردند و بر اهمیت توقف فوری تمام فعالیتهای نظامی که میتواند دامنه درگیری را گسترش دهد، تأکید کردند.
آنها همچنین بر «ضرورت اولویت دادن به راهحلهای دیپلماتیک» تأکید کردند.