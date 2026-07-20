به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای خارجه مصر و اردن گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مصر، «بدر عبدالعاطی» و «ایمن صفدی»، وزرای خارجه مصر و اردن در یک تماس تلفنی در مورد «راه‌های بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه» تبادل نظر کردند.

در این تماس، عبدالعاطی حمایت خود را از تمام اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات و محافظت از حاکمیت خود انجام می‌دهد» اعلام نمود.

به گفته وزارت امور خارجه مصر، وزرای خارجه دو کشور همچنین در مورد تلاش‌های بین‌المللی با هدف کاهش تنش‌ها گفت‌وگو کردند و بر اهمیت توقف فوری تمام فعالیت‌های نظامی که می‌تواند دامنه درگیری را گسترش دهد، تأکید کردند.

آ‌ن‌ها همچنین بر «ضرورت اولویت دادن به راه‌حل‌های دیپلماتیک» تأکید کردند.

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