به گزارش ایلنا به نقل از راشاتوی، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، تایید کرد که علیرغم اتهامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر دخالت پکن در انتخابات این کشور، آماده‌سازی مقدمات سفر شی جین‌ پینگ، رئیس جمهور چین به آمریکا ادامه دارد.

چین ادعاهای ترامپ، مبنی بر دخالت پکن در انتخابات ایالات متحده را قویا رد و بر تعهد قاطع خود به عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها تاکید کرد.

پاسخ چین چند روز پس از اظهارات ترامپ در جریان از طبقه‌بندی خارج کردن اطلاعات اطلاعاتی مربوط به آنچه که او نقص‌های جدی در سیستم انتخاباتی ایالات متحده توصیف کرد، انجام شد.

انتهای پیام/