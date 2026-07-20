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گفت‌وگوی جوزف عون و بن سلمان پیرامون تحولات لبنان و منطقه

گفت‌وگوی جوزف عون و بن سلمان پیرامون تحولات لبنان و منطقه
کد خبر : 1815826
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رئیس جمهور لبنان و ولیعهد عربستان سعودی در تماسی تلفنی در رابطه با تحولات اخیر منطقه گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ریاست جمهوری لبنان امروز -دوشنبه- از گفت‌وگوی تلفنی جوزف عون، رئیس جمهور این کشور و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی پیرامون تحولات اخیر لبنان و منطقه خبر داد.

به گزارش ریاست جمهوری لبنان، بن سلمان در این تماس ضمن تاکید بر تعهد کشورش برای کمک با لبنان، از عون برای سفر به عربستان سعودی دعوت کرد.

ولیعهد عربستان همچنین بر حمایت از تصمیم‌های اتخاذ شده توسط عون برای حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی لبنان و همچنین بر تعهد عربستان سعودی برای ارائه کمک در تمام زمینه‌های مورد نیاز لبنان، در چارچوب اولویت‌های تعیین شده توسط دولت این کشور، تاکید کرد.

 عون نیز از  بن سلمان به خاطر مواضع حمایتی‌اش از لبنان و اقدامات انجام شده برای کمک به لبنان و تقویت اقتصاد آن تشکر کرد. 

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