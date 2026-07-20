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ادعای وزیر خارجه آمریکا: در دیپلماسی با ایران همچنان باز است

ادعای وزیر خارجه آمریکا: در دیپلماسی با ایران همچنان باز است
کد خبر : 1815749
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وزیر خارجه آمریکا، با وجود تداوم حملات واشنگتن به ایران، مدعی شد ایالات متحده همچنان از راه‌حل دیپلماتیک برای حل اختلافات با تهران استقبال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد واشنگتن همچنان برای حل‌وفصل اختلافات با ایران از مسیر دیپلماسی آمادگی دارد و در صورت فراهم شدن شرایط، از آغاز مذاکرات استقبال خواهد کرد.

روبیو پیش از سفر به مانیل برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) گفت آمریکا بارها برای رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک با ایران تلاش کرده و این مسیر را همچنان باز می‌داند.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه با تکرار ادعاهای واشنگتن، ایران را به حمله به کشتی‌ها و ایجاد اختلال در تردد دریایی در تنگه هرمز متهم کرد و مدعی شد تهران از یک سو پیام گفت‌وگو و مذاکره ارسال می‌کند و از سوی دیگر با استفاده از موشک و پهپاد، کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد دوشنبه از پایان نهمین موج حملات متوالی علیه ایران خبر داد. سنتکام مدعی شده است در این عملیات، مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، تأسیسات پایش ساحلی، زیرساخت‌های دریایی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و شبکه‌های ارتباطی ایران هدف حملات آمریکا قرار گرفته‌اند.

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