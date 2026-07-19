به گزارش ایلنا، منابع شبکه «الحدث» از سفر قریب‌الوقوع یک هیأت بلندپایه ایرانی به پاکستان خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این هیأت روز دوشنبه وارد اسلام‌آباد خواهد شد و قرار است طی سفری دو روزه با مقام‌های ارشد پاکستانی درباره موضوعات مورد اهتمام دو کشور رایزنی کند.

به گفته منابع الحد»، اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در جریان این سفر با رهبران و مقام‌های بلندپایه پاکستان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

این منابع جزئیات بیشتری درباره دستورکار و محورهای مذاکرات هیأت ایرانی منتشر نکرده‌اند.

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