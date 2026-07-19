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رویترز: عون در واشنگتن نقشه راه خلع سلاح حزب‌الله را ارائه می‌کند

رویترز: عون در واشنگتن نقشه راه خلع سلاح حزب‌الله را ارائه می‌کند
کد خبر : 1815642
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یک منبع ارشد لبنانی به رویترز گفت رئیس‌جمهور لبنان در جریان سفر به آمریکا، طرحی تفصیلی برای خلع سلاح حزب‌الله را به دولت ترامپ ارائه خواهد کرد و همزمان به دنبال جلب حمایت واشنگتن برای خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان است.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع بلندپایه لبنانی گزارش داد جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان در جریان سفر خود به واشنگتن، سندی مکتوب و تفصیلی درباره سازوکار خلع سلاح حزب‌الله را به مقام‌های آمریکایی ارائه خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این سند شامل نقشه راهی برای جمع‌آوری سلاح‌های حزب‌الله است و قرار است در دیدارهای عون با مقام‌های آمریکایی، از جمله دولت دونالد ترامپ، مطرح شود.

این منبع لبنانی مدعی است رئیس‌جمهور لبنان بر این باور است که دولت آمریکا، به‌ویژه دونالد ترامپ، از اهرم‌های فشار لازم برای وادار کردن اسرائیل به خروج نیروهایش از مناطق جنوبی لبنان برخوردار است و این موضوع را بخشی از رایزنی‌های خود در واشنگتن قرار خواهد داد.

طبق این گزارش، جوزف عون وارد واشنگتن شده و قرار است در جریان این سفر با مارکو روبیو،» وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کند. همچنین دیدار وی با دونالد ترامپ در کاخ سفید برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است.

 

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