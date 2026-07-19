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سفر الزیدی به عنوان میانجی به تهران

سفر الزیدی به عنوان میانجی به تهران
کد خبر : 1815583
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منابع گزارش دادند ‌که نخست وزیر عراق با به عنوان میانجی برای پایان دادن به تنش میان ایران و آمریکا به تهران سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز،  منابع آگاه امروز -یکشنبه- فاش کردند که «علی الزیدی»، نخست وزیر عراق، قصد دارد در پایان هفته جاری سفری رسمی به  تهران داشته باشد.

این منابع به در گفت‌وگو با  شفق نیوز اظهار داشتند که سفر الزیدی به تهران در چارچوب یک اقدام دیپلماتیک با هدف تقویت نقش بغداد در کاهش تنش‌های منطقه‌ای انجام می‌شود.

بر اساس گزارش، الزیدی ابتکاری عراقی را با هدف کمک به پایان دادن به تنش نظامی فعلی بین ایران و ایالات متحده و تلاش برای گشودن کانال‌هایی برای گفت‌وگو بین دو طرف، ارائه خواهد کرد.

به گفته این منابع  الزیدی این دیدگاه را در دیدار هفته گذشته خود با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ارائه کرد و این ایده توسط طرف آمریکایی به عنوان گامی که می‌تواند به مهار بحران و جلوگیری از گسترش رویارویی کمک کند، مورد استقبال و حمایت قرار گرفت.

در این‌ گزارش افزوده شد: «الزیدی در جریان سفرش به تهران، پیشنهاد خواهد داد که بغداد در آینده نزدیک میزبان نشستی با حضور مقامات ایران و ایالات متحده باشد که هدف آن پر کردن شکاف‌های دیدگاه‌های طرفین و هموار کردن راه برای گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیم بین دو طرف است. اقدامی که به عنوان بخشی از تلاش‌های عراق برای کاهش و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها که می‌تواند بر امنیت و ثبات منطقه تاثیر منفی بگذارد انجام می‌شود.»

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