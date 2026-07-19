وال استریت ژورنال: ایران در دوره آتشبس ۶ میلیارد دلار نفت فروخت
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد ایران در طول حدود یک ماه، همزمان با برقراری آتشبس و رفع محاصره آمریکا علیه بنادرش، حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت به ارزش ۵ تا ۶ میلیارد دلار فروخته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از دادههای منتشرشده عنوان کرد که ایران احتمالا در یک دوره تقریبا یکماهه، حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده است که ارزش آن بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار برآورد میشود.
این روزنامه با استناد به اظهارات کارشناسان و دادههای موجود افزود که تهران از فاصله زمانی میان اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه، زمانی که واشنگتن محدودیتها بر صادرات نفت ایران را کاهش داده بود، برای صادرات این حجم از نفت استفاده کرد.
بنا به این گزارش، این درآمد به ایران کمک کرد تا پیش از آن که آمریکا دوباره محدودیتها را اعمال کند، ذخیره مالی قابل توجهی به دست بیاورد.