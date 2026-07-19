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رئیس جمهور تایوان:

تایوان دموکراتیک نباید به تایوان چین تبدیل شود

تایوان دموکراتیک نباید به تایوان چین تبدیل شود
کد خبر : 1815419
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رئیس جمهور تایوان گفت که این کشور باید از دموکراسی خود دفاع کند و بخشی از چین نشود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، لای چینگ ته، رئیس جمهور تایوان گفت که تایوان دموکراتیک نباید به تایوان چین تبدیل شود

وی امروز -یکشنبه- اظهار داشت که تایوان باید برای محافظت از دموکراسی خود تلاش کند و بخشی از چین نشود و از اعضای حزب دموکراتیک مترقی خود خواست تا با آنچه او ترور قرمز  که از پکن می آید خواند، مخالفت کنند.

لای  در سخنرانی در نشست سالانه حزب خود با اشاره به قانون جدید وحدت قومی در چین  افزود: تایوان باید در مواقع صلح هوشیار بماند.

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