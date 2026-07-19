صفر شدن صادرات نفت عراق به آمریکا برای سومین هفته متوالی

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، داده‌های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده که امروز -یکشنبه- منتشر شد، نشان داد که این کشور هفته گذشته هیچ محموله‌ای از نفت خام عراق وارد نکرده و این سومین هفته متوالی بدون واردات بوده است.

طبق داده‌های هفتگی، واردات نفت عراق توسط ایالات متحده در هفته‌های منتهی به ۲۷ ژوئن، ۳ ژوئیه و ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ صفر بوده است.

این داده‌ها همچنین نشان داد که کانادا با ۳ میلیون ۸۷۳ هزار بشکه در روز، ونزوئلا با ۶۷۵هزار بشکه در روز و مکزیک با ۴۴۲ هزار بشکه در روز، بزرگترین تامین‌کننده نفت خام ایالات متحده بوده‌اند، در حالی که بازارهای ایالات متحده در همان هفته هیچ واردات نفتی از عراق، عربستان سعودی یا نیجریه ثبت نکرده‌اند.

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