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عراق و سوریه خط لوله کرکوک-بانیاس را بازسازی می‌کنند

عراق و سوریه خط لوله کرکوک-بانیاس را بازسازی می‌کنند
کد خبر : 1814784
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وزیر انرژی دولت سوریه از امضای تفاهم‌نامه با عراق برای بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، محمد البشیر، وزیر انرژی دولت سوریه، امروز -شنبه- اعلام کرد که سوریه و عراق تفاهم‌نامه‌ای برای بازسازی خط لوله نفت کرکوک-بانیاس امضا کرده‌اند.

البشیر در بیانیه‌ای که توسط این وزارتخانه در تلگرام منتشر شد، گفت: امروز ما تفاهم‌نامه‌ای را با عراق برای بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس امضا کردیم.

البشیر توضیح داد که این تفاهم‌نامه گامی استراتژیک برای راه‌اندازی مجدد یکی از مهم‌ترین خطوط لوله نفت در منطقه و ارتقای جایگاه سوریه به عنوان یک کریدور انرژی منطقه‌ای است.

 این وزارتخانه اعلام کرد که این تفاهم‌نامه در جریان جلساتی که در ایالات متحده آمریکا با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا و تعدادی از مقامات ارشد برگزار شد، امضا شده است.

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