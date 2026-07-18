الجزیره گزارش داد:
بستن تنگه باب المندب تنشها در منطقه را به سطحی بیسابقه خواهد رساند
یک تحلیلگر نظامی عنوان کرد که تهدید ایران به بستن تنگه باب المندب تنشها در منطقه را به سطحی بیسابقه خواهد رساند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک تحلیلگر نظامی عنوان کرد که تهدید ایران به بستن تنگه باب المندب تنشها در منطقه را به سطحی بیسابقه خواهد رساند.
الجزیره در گزارشی عنوان کرد: «ایران در روزهای اخیر گفته است که میتواند با درخواست از متحدانش، انصارالله یمن، برای بستن تنگه باب المندب و خفه کردن بیشتر تجارت جهانی، فشار بر ایالات متحده را افزایش دهد.»
این در حالی است که بنا به گزارش رویترز، یک منبع نزدیک به جنبش انصارالله یمن گفت که این گروه با استقرار موشکها و پهپادها در نزدیکی تنگه بابالمندب، ورودی دریای سرخ، در ارتفاعات مشرف به الحدیده و خلیج عدن، آمادگی خود را برای حمله به کشتیها تکمیل کرده و اکنون در انتظار صدور دستور آغاز عملیات است.
رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شد ایران از جنبش انصارالله خواسته در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای انرژی ایران، برای بستن تنگه بابالمندب و بستن مسیر انتقال نفت از طریق دریای سرخ آماده باشد و یمنیها با استقرار موشک و پهپاد در نزدیکی این آبراه، آمادگی خود را تکمیل کردهاند.
به ادعای این گزارش، دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع آگاه منطقه گفتند این ایده در بین مقامات ایران مورد بحث قرار گرفته و این پیام به متحدان ایران در یمن منتقل شده و آنها مطلع شدهاند.
در این رابطه، سرهنگ «عباس دهوک»، مشاور ارشد نظامی سابق امور خاورمیانه در وزارت امور خارجه ایالات متحده، به الجزیره گفت اگر ایران و انصارالله تصمیم به بستن تجارت دریایی بینالمللی از طریق این تنگه بگیرند، «تشدید جدی تنش» ناگزیر خواهد بود.
دهوک گفت: «باب المندب یکی دیگر از آبراههای حیاتی است و اکنون به دلیل اینکه تنگه هرمز به روی ترافیک بینالمللی نیمهمسدود است، دریای سرخ به یک راه حل برای صادرات نفت، حداقل برای عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تبدیل شده است.»
الجزیره افزود: «بیشتر صادرات انرژی که از طریق کانال سوئز عبور میکند، از طریق تنگه هرمز و تنگه باب المندب عبور میکند.»
داهوک افزود: «اگر این [مسیر] مختل شود، قطعاً نه تنها فشار را در منطقه، بلکه بر بازارهای بینالمللی و ایالات متحده نیز افزایش خواهد داد. ایالات متحده در حال بررسی این موضوع است و شاید به نحوی تلافیجویانه عمل کند.»
داهوک هشدار داد: «عبور از تنگه هرمز از اکثر جهات بسیار خطرناک شده است. این بدترین وضعیتی است که در یک دهه اخیر دیدهایم.»
وی افزود: «از نظر عملکردی، تنگه به نوعی باز است، اما شرکتها از ورود و خروج از آن میترسند و بازگرداندن آن به حالت عادی کمی زمان میبرد.»