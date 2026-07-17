به گزارش ایلنا، وب‌سایت آمریکایی اکسیوس گزارش داد که دولت ترامپ هم‌زمان با بررسی سناریوهای تازه برای افزایش فشار نظامی بر ایران، در حال آماده‌سازی مقدمات احتمالی یک دور جدید از حملات است.

به ادعای این رسانه، واشنگتن در روزهای اخیر ده‌ها فروند هواپیمای سوخت‌رسان را برای پشتیبانی از عملیات احتمالی به فلسطین اشغالی اعزام کرده و تل‌آویو را نیز در جریان این اقدام قرار داده است. هدف از این استقرار، تقویت توان عملیاتی در صورت گسترش درگیری‌ها عنوان شده است.

اکسیوس به نقل از منابع آگاه مدعی شد دونالد ترامپ در نشست اخیر خود در اتاق عملیات کاخ سفید، چندین گزینه نظامی را بررسی کرده که یکی از مهم‌ترین آنها، گسترش فهرست اهداف در داخل ایران است. بر اساس این گزارش، در حالی که حملات اخیر عمدتا بر منطقه تنگه هرمز متمرکز بوده، اکنون احتمال گسترش دامنه عملیات به اهداف دیگر نیز در دست بررسی قرار دارد.

این گزارش همچنین مدعی است یکی از گزینه‌های مطرح‌شده، حمله دوباره به تأسیسات هسته‌ای ایران با هدف افزایش فشار بر تهران است؛ هرچند جزئیاتی درباره زمان یا نحوه اجرای احتمالی این سناریو ارائه نشده است.

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