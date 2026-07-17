ترامپ به دنبال فرسایش توان نظامی ایران؛ راهبرد جدید آمریکا چیست؟

به گزارش ایلنا، در حالی که عملیات نظامی آمریکا علیه ایران وارد دومین هفته خود شده، گزارش شبکه الجزیره از تغییر محسوسی در راهبرد نظامی واشنگتن حکایت دارد؛ تغییری که به باور این رسانه، نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ از حملات محدود بازدارنده عبور کرده و به سمت یک کارزار فرسایشی و بدون جدول زمانی مشخص حرکت کرده است.

بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا برای ششمین شب متوالی حملات خود به اهداف نظامی ایران را ادامه داده و دامنه عملیات را به شکل قابل توجهی گسترش داده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، پنتاگون در دوره آتش‌بس موقت، «بانک اهداف» جدیدی بر پایه اطلاعات اطلاعاتی به‌روز تهیه کرده و اکنون از آن برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی ایران استفاده می‌کند.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرده است که این حملات با دستور مستقیم دونالد ترامپ انجام شده و ده‌ها هدف نظامی، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز دیده‌بانی ساحلی، زیرساخت‌های لجستیکی و برخی توانمندی‌های دریایی ایران را هدف قرار داده است. واشنگتن مدعی است این مراکز در تهدید امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز نقش دارند.

الجزیره معتقد است آنچه بیش از همه اهمیت دارد، حذف هرگونه محدودیت زمانی برای ادامه عملیات است. برخلاف مراحل اولیه درگیری که حملات با هدف بازدارندگی انجام می‌شد، اکنون آمریکا در پی فرسایش تدریجی توان نظامی ایران و افزایش فشار برای تغییر محاسبات تهران است.

این تغییر رویکرد با مواضع اخیر ترامپ نیز همخوانی دارد. رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای گذشته با هشدار به ایران اعلام کرده بود که یا مسیر مذاکرات را از سر بگیرد یا با پیامدهای بسیار سنگین‌تری روبه‌رو شود. او همچنین کنگره را از آغاز دور جدید عملیات نظامی مطلع کرده و دولت آمریکا این اقدام را مبنای حقوقی تازه‌ای برای ادامه استفاده از نیروی نظامی طی یک دوره ۶۰ روزه دانسته است.

هم‌زمان، آمریکا حضور نظامی خود در منطقه را نیز تقویت کرده است. به گفته سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در خاورمیانه در وضعیت آماده‌باش قرار دارند و کاخ سفید اعلام کرده بخشی از این نیروها مأمور اجرای محاصره دریایی علیه ایران هستند. واشنگتن همچنین از توقیف یا متوقف کردن چند شناور تجاری در آب‌های منطقه به بهانه اجرای این محاصره خبر داده است.

با وجود تشدید فشارهای نظامی، مقام‌های آمریکایی همچنان بر راه‌حل سیاسی تأکید دارند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، تصریح کرده که عملیات نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند اهداف نهایی واشنگتن، از جمله جلوگیری دائمی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، را محقق کند و هدف اصلی از افزایش فشارهای نظامی، وادار کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره و دستیابی به توافقی پایدار است.

در همین راستا، روزنامه نیویورک‌تایمز نیز با اشاره به تشدید دوباره درگیری‌ها، نوشته است که آمریکا عملا وارد مرحله‌ای تازه از «جنگ‌های بی‌پایان» شده است؛ زیرا با فروپاشی تفاهم قبلی میان تهران و واشنگتن، نه اهداف اعلام‌شده آمریکا از جمله توقف برنامه هسته‌ای ایران محقق شده و نه چشم‌انداز روشنی برای پایان درگیری‌ها وجود دارد.

الجزیره در جمع‌بندی گزارش خود نتیجه می‌گیرد که راهبرد آمریکا اکنون بر ترکیبی از فشار نظامی، محاصره اقتصادی و حفظ گزینه دیپلماسی استوار شده است؛ راهبردی که هدف آن افزایش هزینه‌های ادامه رویارویی برای ایران و کشاندن تهران به توافقی جدید از موضع فشار عنوان می‌شود، هرچند نتیجه این رویکرد همچنان نامشخص است.

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