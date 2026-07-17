به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاکستان می‌کوشد از نقشی که در میانجی‌گری میان ایران و آمریکا ایفا کرده، برای تقویت روابط با واشنگتن بهره‌برداری کند. بر اساس اسناد رسمی، اسلام‌آباد با امضای قراردادی دو ساله به ارزش ۱.۲ میلیون دلار با یک شرکت لابی‌گری در واشنگتن، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش معادن، احیای همکاری‌های دفاعی و گسترش مناسبات امنیتی با دولت دونالد ترامپ است.

این قرارداد که از ماه مه اجرایی شده، شامل رایزنی با کنگره، دولت آمریکا، پنتاگون و شورای امنیت ملی است و به گفته تحلیلگران، تلاشی برای تبدیل فضای مثبت ایجادشده پس از میانجی‌گری پاکستان در جنگ ایران به دستاوردهای ملموس سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود.

با این حال، کارشناسان معتقدند دوام این روند قطعی نیست. ملیحه لودهی، سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن، هشدار داده که روابط دو کشور همواره دستخوش نوسان بوده و مشخص نیست این نزدیکی پس از پایان ریاست‌جمهوری ترامپ نیز ادامه یابد.

بر اساس مفاد قرارداد، اسلام‌آباد در کنار جذب سرمایه‌گذاری در حوزه معادن راهبردی ــ بازاری که اکنون چین در آن نقش پررنگی دارد ــ به دنبال احیای سازوکارهای همکاری دفاعی دوران جنگ افغانستان و جلب حمایت بیشتر آمریکا در حوزه مقابله با تروریسم است.

کارشناسان آمریکایی می‌گویند محورهای این توافق با اولویت‌های دولت ترامپ، از جمله تأمین مواد معدنی حیاتی، مبارزه با تروریسم و تقویت همکاری‌های امنیتی، همخوانی دارد. همچنین پاکستان تلاش می‌کند با برجسته کردن تهدیدهای ناشی از افغانستان، حمایت نظامی و اطلاعاتی واشنگتن را حفظ و تقویت کند.

در این میان، روابط نزدیک ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با دونالد ترامپ نیز به عاملی مهم در بهبود مناسبات دو کشور تبدیل شده است. منابع آگاه می‌گویند همکاری اسلام‌آباد در تسهیل مذاکرات ایران و آمریکا که به تفاهم هسته‌ای ژوئن گذشته انجامید، نقش مهمی در این نزدیکی ایفا کرده است.

به گفته این منابع، هدف پاکستان آن است که روابط با آمریکا از وابستگی به روابط شخصی مقام‌ها خارج شده و به یک همکاری پایدار و نهادمند تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که با تغییر دولت‌ها نیز تداوم یابد.

روابط واشنگتن و اسلام‌آباد پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱ وارد دوره‌ای از سردی شد، اما اکنون پاکستان امیدوار است با بهره‌گیری از نقش دیپلماتیک خود در پرونده ایران، این روابط را وارد مرحله‌ای تازه از همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و راهبردی کند.

انتهای پیام/