«اندی برنهام» رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا شد
حزب کارگر بریتانیا اعلام کرد که «اندی برنهام» را به عنوان رهبر جدید این حزب و جانشین نخستوزیر مستعفی این کشور انتخاب کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، حزب کارگر بریتانیا اعلام کرد که «اندی برنهام» را به عنوان رهبر جدید این حزب و جانشین نخستوزیر مستعفی این کشور انتخاب کرده است.
انتصاب اندی برنهام به رهبری حزب کارگر راه را برای او هموار میکند تا روز دوشنبه به عنوان نخستوزیر بریتانیا منصوب شود.
شهردار سابق منچستر بزرگ، حمایت قاطع نمایندگان مجلس، اتحادیههای کارگری و شعب حزب را به دست آورد و او را به تنها گزینه برای جانشینی کییر استارمر تبدیل کرد.
به احتمال زیاد، استارمر روز دوشنبه صبح به کاخ باکینگهام خواهد رفت تا با پادشاه چارلز دیدار کند و همان روز مسئولیت نخستوزیری را به برنهام واگذار کند.