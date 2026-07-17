خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«اندی برنهام» رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا شد

«اندی برنهام» رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا شد
کد خبر : 1814524
لینک کوتاه کپی شد.

حزب کارگر بریتانیا اعلام کرد که «اندی برنهام» را به عنوان رهبر جدید این حزب و جانشین نخست‌وزیر مستعفی این کشور انتخاب کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، حزب کارگر بریتانیا اعلام کرد که «اندی برنهام» را به عنوان رهبر جدید این حزب و جانشین نخست‌وزیر مستعفی این کشور انتخاب کرده است.

انتصاب اندی برنهام به رهبری حزب کارگر ‌راه را برای او هموار می‌کند تا روز دوشنبه به عنوان نخست‌وزیر بریتانیا منصوب شود.

شهردار سابق منچستر بزرگ، حمایت قاطع نمایندگان مجلس، اتحادیه‌های کارگری و شعب حزب را به دست آورد و او را به تنها گزینه برای جانشینی کی‌یر استارمر تبدیل کرد.

به احتمال زیاد، استارمر روز دوشنبه صبح به کاخ باکینگهام خواهد رفت تا با پادشاه چارلز دیدار کند و همان روز مسئولیت نخست‌وزیری را به برنهام واگذار کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل