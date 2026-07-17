سناریوی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران؛ «جبهه هرمز» با محوریت مخالفان مسلح؟
یک رسانه عربی مدعی شده است آمریکا در صورت تشدید تنشها، استفاده از برخی گروههای مخالف ایرانی در عملیات علیه مراکز نظامی را بررسی میکند؛ ادعایی که به گفته این رسانه، با هماهنگی اسرائیل پیگیری میشود.
به گزارش ایلنا، رسانه اماراتی «ارمنیوز» به نقل از منابع دیپلماتیک آمریکایی مدعی شد واشنگتن در حال ارزیابی توان عملیاتی برخی جریانهای مخالف ایران در داخل کشور است تا در صورت تشدید درگیریها، از ظرفیت آنها برای اجرای مأموریتهای محدود علیه مواضع سپاه پاسداران، مراکز نظامی و برخی زیرساختها استفاده کند.
این رسانه همچنین مدعی است در صورت حرکت آمریکا به سمت اجرای چنین سناریویی، اسرائیل به دلیل ارتباط با برخی گروههای مخالف، نقش هماهنگکننده میان این جریانها و نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا را بر عهده خواهد داشت. به ادعای منابع ارمنیوز، تمرکز این مأموریتها بر مراکز مرتبط با سپاه پاسداران و زیرساختهایی خواهد بود که از نگاه واشنگتن در امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نقش دارند.
اظهارات ترامپ و گمانهزنی درباره «طرفهای دیگر»
این گزارش در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ اخیرا از احتمال ورود «طرفهای دیگر» به هرگونه عملیات زمینی احتمالی علیه ایران سخن گفته، اما هویت این طرفها را مشخص نکرده است. همزمان، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، تأکید کرده واشنگتن قصد اعزام نیروی زمینی برای تغییر نظام در ایران را ندارد.
ارمنیوز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی مدعی شده است واشنگتن تلاش دارد از برخی گروههای مخالف بهعنوان ابزاری برای افزایش فشار میدانی بر سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی و نظامی ایران استفاده کند. بر اساس این ادعا، همکاری اطلاعاتی میان آمریکا، اسرائیل و این گروهها میتواند شامل جمعآوری اطلاعات درباره مواضع نظامی و زیرساختی و اجرای عملیاتهای محدود همزمان با حملات هوایی احتمالی باشد.
ادعای ارتباط با برخی گروههای مخالف
ارمنیوز به نقل از فردی که او را از اعضای یک گروه مخالف معرفی کرده، مدعی شده است طی سالهای گذشته تماسهایی میان برخی گروههای مخالف و مقامهای آمریکایی برقرار بوده و در ماههای اخیر این تماسها افزایش یافته است.
همچنین در این گزارش، برخی کارشناسان از جمله پژوهشگری در حوزه مسائل کردها، از آمادگی بیشتر گروههای کردی و برخی دیگر از گروههای مسلح مخالف نسبت به سایر جریانها سخن گفتهاند. با این حال، همین کارشناسان تأکید کردهاند که نبود فرماندهی واحد، اختلافات سیاسی و قومی و بیاعتمادی متقابل میان این گروهها، مهمترین مانع برای شکلگیری هرگونه ائتلاف عملیاتی به شمار میرود.