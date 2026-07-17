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یک منبع نظامی هدف قرار گرفتن پایگاه التنف در سوریه را تکذیب کرد

یک منبع نظامی هدف قرار گرفتن پایگاه التنف در سوریه را تکذیب کرد
کد خبر : 1814512
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یک منبع نظامی حمله به فرودگاه تنف را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک منبع نظامی حمله به فرودگاه تنف را تکذیب کرد. 

خبرگزاری فرانسه از قول یک منبع نظامی سوریه بمباران پایگاه تنف را تکذیب کرد.

این منبع که نامش ذکر نشد مدعی شد: «ما هر گونه بمباران ایران که منطقه تنف را هدف قرار داده باشد تکذیب می‌کنیم.»

این پایگاه، در نزدیکی مرز جنوب شرقی سوریه با اردن و عراق، محل استقرار نیروهای آمریکا در چارچوب ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بود. این پایگاه در مسیر بغداد-دمشق قرار دارد.


 

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