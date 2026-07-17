پشتپرده لغو سفر نتانیاهو به واشنگتن؛ دیدار با ترامپ چرا به تعویق افتاد؟
هرچند دفتر نخستوزیر اسرائیل تعویق مراسم خاکسپاری لیندسی گراهام را دلیل لغو سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن اعلام کرد، اما منابع آمریکایی و اسرائیلی میگویند نهایی نشدن دیدار با دونالد ترامپ و اختلاف بر سر دستور کار مذاکرات، عامل اصلی به تعویق افتادن این سفر بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، لغو سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، که در پی به تعویق افتادن مراسم خاکسپاری سناتور جمهوریخواه، لیندسی گراهام، رخ داد، بار دیگر گمانهزنیها درباره روابط او با دونالد ترامپ را افزایش داد. با این حال، منابع آمریکایی و اسرائیلی میگویند دلیل اصلی این تعویق، هماهنگ نشدن دیدار با رئیسجمهور آمریکا و آماده نبودن پروندههای مورد مذاکره بوده است.
دفتر نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که با عقب افتادن مراسم خاکسپاری گراهام به پایان ماه ژوئیه، سفر نتانیاهو نیز به تعویق افتاده است. در همین حال، رسانههای اسرائیلی تأکید کردند که تا زمان لغو این سفر، دیدار با ترامپ هنوز بهصورت رسمی در برنامه کاخ سفید ثبت نشده بود؛ هرچند نتانیاهو تلاش داشت پیش از سفر رئیسجمهور لبنان، جوزف عون، به واشنگتن با ترامپ دیدار کند.
به گفته یک منبع نزدیک به شورای امنیت ملی آمریکا، کاخ سفید هیچگاه سفر نتانیاهو را بهعنوان یک دیدار رسمی دوجانبه اعلام نکرده بود. تنها رایزنیهایی برای احتمال برگزاری ملاقات در حاشیه حضور او در مراسم خاکسپاری انجام شده بود، اما زمان و چارچوب این دیدار هرگز نهایی نشد.
اختلاف بر سر زمان، نه اصل دیدار
بر اساس این گزارش، اسرائیل قصد داشت از این سفر برای گفتوگو درباره پروندههای مهم منطقهای، از جمله لبنان، سوریه و تحولات پس از حملات به ایران استفاده کند. اما دولت ترامپ ترجیح داد تا زمانی که دستور کار مذاکرات و نتایج احتمالی آن مشخص نشده، این دیدار را بهعنوان یک نشست رسمی اعلام نکند.
رسانههای اسرائیلی نیز روایتهای متفاوتی از این سفر ارائه دادند؛ برخی تنها از «احتمال» دیدار با ترامپ نوشتند و برخی دیگر از قطعی بودن آن خبر دادند. این اختلاف روایتها نشان میدهد که هماهنگی میان دفتر نتانیاهو و کاخ سفید هنوز به نتیجه نرسیده بود.
منابع آمریکایی تأکید میکنند که این موضوع به معنای تیرگی روابط واشنگتن و تلآویو نیست، بلکه دو طرف ترجیح دادهاند دیدار زمانی انجام شود که امکان دستیابی به نتایج سیاسی مشخص وجود داشته باشد.
پرونده سوریه و لبنان، محور اصلی اختلافات
تعویق این سفر چند روز پس از تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو رخ داد؛ تماسی که گفته میشود ترامپ در آن خواستار آغاز خروج یا بازآرایی نیروهای اسرائیلی در سوریه و اجرای توافقهای مربوط به لبنان شده بود. از نگاه واشنگتن، ادامه حضور نظامی اسرائیل میتواند روند توافقات در حال شکلگیری با دمشق و بیروت را پیچیدهتر کند.
در مقابل، نتانیاهو امیدوار بود پیش از سفر رئیسجمهور لبنان به آمریکا، دیدگاههای امنیتی اسرائیل را مستقیماً با ترامپ در میان بگذارد تا این ملاحظات در تصمیمات آینده واشنگتن لحاظ شود.
به گفته منابع اسرائیلی، با عقب افتادن مراسم خاکسپاری، فرصت بررسی همه این موضوعات در قالب یک سفر از بین رفت و چون کاخ سفید نیز زمان جایگزینی برای دیدار پیشنهاد نکرد، دفتر نخستوزیر تصمیم گرفت کل سفر را تا اطلاع بعدی به تعویق بیندازد.
نتانیاهو در برابر یک چالش سیاسی
به اعتقاد کارشناسان، دولت نتانیاهو تلاش میکند ضمن حفظ روابط نزدیک با آمریکا، درباره پروندههای سوریه، لبنان و ترتیبات جدید منطقهای، منافع امنیتی اسرائیل را حفظ کند. اما به تعویق افتادن دیدار با ترامپ، او را در موقعیتی قرار داده که هم باید رایزنیهای خود با واشنگتن را ادامه دهد و هم در داخل اسرائیل نشان دهد که همچنان قادر است بدون تنش با دولت آمریکا، از منافع این کشور دفاع کند.
در مجموع، به نظر میرسد لغو سفر نتانیاهو بیش از آنکه نشانه اختلاف جدی میان واشنگتن و تلآویو باشد، نتیجه نهایی نشدن دستور کار دیدار و همزمانی آن با تعویق مراسم خاکسپاری لیندسی گراهام است. با این حال، زمان برگزاری دیدار بعدی ترامپ و نتانیاهو میتواند نشان دهد دو طرف درباره پروندههای حساس منطقه، بهویژه لبنان، سوریه و پیامدهای تحولات اخیر، تا چه اندازه به تفاهم نزدیک شدهاند.