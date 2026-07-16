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رهبر انصارالله: ایران و محور مقاومت به حمایت از حزب‌الله ادامه خواهند داد

رهبر انصارالله: ایران و محور مقاومت به حمایت از حزب‌الله ادامه خواهند داد
کد خبر : 1814250
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رهبر جنبش انصارالله یمن با انتقاد از مواضع دولت لبنان و برخی کشورهای عربی در قبال حزب‌الله، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت به حمایت از مقاومت لبنان ادامه خواهند داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، با انتقاد از عملکرد دولت لبنان و برخی کشورهای عربی، از جمله عربستان سعودی، مدعی شد این کشورها در مسیر سیاست‌های اسرائیل حرکت می‌کنند و رویکرد آن‌ها به زیان مقاومت و ملت لبنان است.

وی با اشاره به تحولات فلسطین، جامعه جهانی و کشورهای اسلامی را به کوتاهی در قبال مردم فلسطین متهم کرد و گفت ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل و تشدید حملات علیه فلسطینیان، مستلزم واکنش جدی کشورهای اسلامی است.

الحوثی همچنین با اشاره به توافق آتش‌بس غزه، برخی کشورهای ضامن این توافق و دولت آمریکا را به جانبداری از رژیم صهیونیستی متهم کرد و مدعی شد اقدامات آن‌ها در راستای تأمین منافع تل‌آویو انجام می‌شود.

رهبر انصارالله در ادامه با تمجید از نقش حزب‌الله در مقابله با رژیم صهیونیستی، از حمایت جمهوری اسلامی ایران از لبنان و مقاومت قدردانی کرد و گفت ایران و محور مقاومت به پشتیبانی از حزب‌الله ادامه خواهند داد.

وی همچنین عربستان سعودی را به دخالت در تحولات سیاسی لبنان و حمایت از سیاست‌های ضد مقاومت متهم کرد.

الحوثی در بخش دیگری از سخنانش، آمریکا را نیز به نقض تعهدات خود در قبال ایران متهم کرد و متذکر شد که واشنگتن همانند رژیم صهیونیستی به توافقات پایبند نیست.

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