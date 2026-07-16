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۱۱ کشته در پی آتش‌سوزی یک پرورشگاه در الجزایر

۱۱ کشته در پی آتش‌سوزی یک پرورشگاه در الجزایر
کد خبر : 1814170
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آتش‌سوزی در یک پرورشگاه در الجزایر ۱۱ کشته و ۱۹ زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌های دولتی الجزایر گزارش دادند که در آتش‌سوزی بامداد امروز -پنجشنبه- در یک پرورشگاه در حومه پایتخت این کشور، ۱۱ نفر جان باختند و ۱۹ نفر زخمی شدند.

این آتش‌سوزی در یک پرورشگاه در منطقه محمدیه در حومه شرقی الجزیره رخ داد.

آژانس حفاظت مدنی اعلام کرد که ۱۰ نفر از مجروحان دچار سوختگی با شدت‌های مختلف شدند، در حالی که نیروهای امدادی پنج نفر از معلولان را از پرورشگاه به محل امن منتقل کردند.

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