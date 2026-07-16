به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که آماده است تا در عادی‌سازی روابط بین آذربایجان و ارمنستان کمک کند.

این وزارتخانه، پیش از سفر رسمی «جیحون بایراموف»، وزیر امور خارجه آذربایجان، به روسیه، در بیانیه‌ای تأیید کرد که صلح و ثبات در قفقاز جنوبی برای روسیه از اهمیت بالایی برخوردار است و مسکو آماده است تا در عادی‌سازی روابط بین آذربایجان و ارمنستان کمک کند.

در این بیانیه آمده است: «صلح و ثبات در قفقاز جنوبی برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. مانند گذشته، ما آماده‌ایم تا کمک‌های لازم را برای عادی‌سازی کامل روابط بین آذربایجان و ارمنستان ارائه دهیم.»

این بیانیه ادامه داد: «از جمله مواردی مانند انعقاد پیمان صلح، تعیین مرزها و بازگشایی کانال‌های ارتباطی.»

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