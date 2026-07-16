به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور از ایران و آمریکا می‌خواهد خویشتنداری پیشه کنند.

این وزارتخانه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما امیدواریم که وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی بازگردد، به خصوص در رابطه با امنیت و ایمنی دریانوردی.»

وزارت امور خارجه پاکستان افزود: «ما بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهیم که حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از هرگونه اقدامی که صلح را تضعیف می‌کند، خودداری کنند.»

این بیانیه افزود: «هیچ جایگزینی برای گفت‌وگو و دیپلماسی برای دستیابی به اهداف مشترک صلح و ثبات وجود ندارد.‌»

دستگاه دیپلماسی پاکستان اغزود: «ما معتقدیم که همه اختلافات را می‌توان از طریق گفتگو در میز مذاکره حل کرد.»

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